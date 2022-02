Les Jeux olympiques de la controverse s’ouvrent à Pékin

On ne sait pas si Thomas Bach, le président du Comité international olympique (CIO), a des tendances masochistes mais l’Allemand aime visiblement affronter les forces du mal ! Un peu plus de six mois après des Jeux de Tokyo longtemps sous la menace du covid et qui avaient finalement dû se dérouler devant des tribunes vides un an après avoir été reportés, il n’en finit plus, aujourd’hui, d’essuyer les critiques des défenseurs des Droits humains et de ceux de l’environnement alors que vont officiellement s’ouvrir, ce vendredi 4 février à 13 h. (en Belgique) et jusqu’au dimanche 20 février, les XXIVe Jeux d’hiver à Pékin avec, sur la ligne de départ, 2.892 participants venant de 92 pays. En attendant le lancement des compétitions, qu’il espère sans doute voir occulter les polémiques, ces JO posent pas mal de questions.

