Etoile de Bessèges: Coquard enlève la 2e étape de justesse devant Pedersen (vidéo)

Au classement général, le maillot corail de leader est plus que jamais sur les épaules de Pedersen. Il compte désormais 17 secondes d’avance sur le Français Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), quatrième de l’étape, et 21 sur l’Italien Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), cinquième ce jeudi. Coquard pointe au 9e rang à 47 secondes.

Au lendemain de la victoire dans le vent de Pedersen à Bellegarde, le peloton se voyait proposer un profil d’étape un peu plus accidenté dans cette course aussi appelée Tour du Gard. La côte du Pradel (6,4 km à 4,5 %) se situait à 25 km de l’arrivée alors qu’une ultime bosse, le Plateau du Castellas (1,6 km, avec les 600 derniers mètres à 12,1 % de dénivelé), conduisait à l’arrivée.

La journée a été animée par l’échappée de quatre coureurs. Le Limbourgeois Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) était accompagné des Français Alexis Gougeard (B&B Hotels) et Thomas Denis (Go Sport – Roubaix Lille Métropole) et de l’Espagnol Marti Marquez (Kern Pharma). Après avoir compté plus de trois minutes d’avance, leur aventure prit fin comme on pouvait s’y attendre dans la côte de Pradel à 23 km de Rousson.