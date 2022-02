Coronavirus: le ministre flamand, le ski et le variant

Wouter Beke (CD&V) irrite ses collègues des autres entités fédérées en charge comme lui de la Santé. Il demande l’autorisation de « booster » les ados flamands le plus vite possible. Ses motivations questionnent vu l’absence de consensus scientifique.

Les ados flamands en ont tellement marre d’attendre leur booster qu’ils vont le faire en Allemagne. » La Une du Laatste Nieuws de ce jeudi a dû faire plaisir à Wouter Beke (CD&V). Le ministre flamand de la Santé tente en effet de convaincre depuis plus d’une semaine ses collègues des autres Régions et niveaux de pouvoir d’offrir la possibilité aux mineurs belges de recevoir un rappel du vaccin contre le coronavirus.

Toujours dans les colonnes du quotidien le plus lu de Flandre, Thomas, un Limbourgeois de 16 ans, confie avoir traversé la frontière parce qu’il était trop stressé par la flambée des contaminations autour de lui. Fransisca et Wendy, 14 et 15 ans, expliquent vouloir protéger leurs parents soignants. Karl, 17 ans, espère que cela permettra aux cafés d’ouvrir plus tard le soir.