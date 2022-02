Le plastique se recycle de plus en plus

Lentement, le paysage de l’économie circulaire des déchets continue à se mettre en place en Belgique. Après le lancement du chantier d’une unité de recyclage des bouteilles en PET, la semaine dernière à Couillet, c’est au tour de Neufchâteau d’intégrer la boucle. Fost Plus, l’organisme qui gère la collecte des emballages ménagers et papiers/cartons, a annoncé mercredi la construction d’un centre de recyclage des bouteilles et barquettes en PET (polytéréphtalate d’éthylène). Il s’agira du quatrième dans notre pays après Beringen, Houthalen et Filao à Couillet. Cette dernière unité, partenariat des Français d’Alma et de Suez avec l’intercommunale Tibi devrait démarrer en janvier 2023. Elle aura une capacité annuelle de traitement de 40.000 tonnes de bouteilles (PET clair et bleu) pour produire du PET recyclé rentrant dans la fabrication de nouvelles bouteilles. L’unité représente un investissement de 40 millions et devrait permettre de créer une quarantaine d’emplois.