Coronavirus: pour Frank Vandenbroucke, toucher au baromètre est «exactement ce qu’il ne faut pas faire»

À lire aussi Coronavirus: l’infographie pour tout comprendre aux nouvelles règles de quarantaine

Interrogé à la Chambre par Kathleen Verhelst (Open Vld) et Jan Briers (CD&V), Frank Vandenbroucke a estimé que toucher au baromètre était « exactement ce qu’il ne faut pas faire ». « Et nous n’allons pas fixer une date. Le baromètre ne fonctionne pas comme cela. » En théorie, le code orange est en vigueur lorsque les nouvelles hospitalisations journalières sont comprises entre 65 et 149 (on est à plus de 350) et l’occupation des soins intensifs entre 300 et 500 lits (432 actuellement). La Belgique se trouve actuellement en code rouge. « Le plan phasé sera parcouru », a conclu M. Vandenbroucke.