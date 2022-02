Crime organisé: sermonné par la magistrature, le gouvernement promet 195 enquêteurs cette année

L’alarme du président du Collège des procureurs généraux, lancée jeudi matin dans nos colonnes, a été entendue jusqu’au fédéral. Dans un entretien au Soir, Ignacio de la Serna révélait que l’appareil judiciaire n’était, pour la première fois de son histoire, plus à même de poursuivre tous les dossiers de criminalité grave et organisée. Sans oublier les dossiers économiques et financiers, déjà maltraités depuis années. En cause : 500 enquêteurs manquent à la police judiciaire fédérale (PJF), dans un contexte où plus de 700 d’entre eux – soit environ un quart des effectifs – sont mobilisés à temps plein sur les enquêtes « Sky ECC », du nom de cette application de téléphonie cryptée hackée par la police.