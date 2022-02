La réforme du marché de l’énergie bruxellois est mise en route

Le gouvernement bruxellois a adopté jeudi un projet d’ordonnance réorganisant les marchés de l’électricité et du gaz à Bruxelles. Cette révision de l’ordonnance existante prévoit notamment la création d’un service universel sous la forme d’une « fourniture garantie », inédite à Bruxelles, a indiqué le ministre de l’Énergie et de la Transition climatique à Bruxelles, Alain Maron, à l’issue de la réunion. Les ménages vulnérables et endettés seront ainsi facturés au tarif social auprès du fournisseur de dernier ressort – le gestionnaire des réseaux de distribution de gaz et d’électricité Sibelga – pour une durée de douze mois renouvelable, et ils pourront bénéficier d’un soutien possible du CPAS. L’ordonnance prévoit également la suppression des limiteurs de puissance, mécanisme jugé coûteux et inefficace pour limiter l’endettement des ménages concernés.