«On n’est pas des pigeons»: Sara de Paduwa pour remplacer Benjamin Maréchal?

Depuis l’annonce du départ de Benjamin Maréchal dans quelques semaines, la question de savoir qui le remplacera n’a pas encore été élucidée. En effet, le présentateur de l’émission « On n’est pas des pigeons » a décidé de quitter la RTBF pour rejoindre Sudinfo.

En attendant, la Dernière Heure a indiqué que l’animatrice radio de Vivacité et présentatrice des « Associés », Sara de Paduwa aurait été démarchée par la RTBF et serait l’un des premiers choix de la chaîne publique francophone pour reprendre l’émission. Cependant, rien est encore confirmé du côté de la RTBF bien que l’annonce du nouveau ou de la nouvelle présentatrice ne devrait plus trop tarder.