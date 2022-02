Etats-Unis: la mort du leader de Daesh tombe à pic pour Joe Biden

Les Etats-Unis ont mené jeudi une opération audacieuse en Syrie et tué le nouveau leader du groupe Etat islamique. Joe Biden pourrait en tirer profit personnellement, à un moment clé de sa présidence.

Il était 1h10 du matin à Atmeh, une ville du nord-ouest syrien bordant la frontière turque et abritant un vaste camp de réfugiés. Comme à Abbottabad, Pakistan, une décennie plus tôt, les riverains ont été réveillés par le vacarme des hélicoptères, les cris et les avertissements au mégaphone, puis terrifiés par une fusillade intense de près de deux heures. Une explosion, également. Celle d’un homme ayant choisi de ne pas tomber vivant aux mains des forces spéciales américaines venues le cueillir en force : Abu Ibrahim al Hashimi al-Quraishi, alias Abdullah Qardash ou Haji Abdullah, le redoutable leader du groupe Etat islamique dont le département américain de la Justice avait mis la tête à prix 10 millions de dollars.