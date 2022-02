Athlétisme: Debjani s’empare du record de Belgique du 1.500 m en salle

L’athlète du CABW, engagé au Czech Indoor Gala à Ostrava, a pulvérisé le record national en salle du 1.500 m en 3 min 36.38 et gagné son billet pour les Mondiaux de Belgrade.

C’est souvent quand on ne l’attend pas qu’Ismaël Debjani est le plus dangereux ! Parti ce jeudi pour courir le 1.500 m du meeting Czech Indoor Gala d’Ostrava, en République tchèque, le Carolo, 31 ans, a pulvérisé le record de Belgique de l’épreuve en 3 min 36.38, terminant 2e dans la foulée du Britannique Eliot Giles (3.35.93) et devant le Norvégien Ferdinand Kvan Edman (3.37.39).

L’ancien record de Belgique était détenu depuis 2015 par Pieter-Jan Hannes en 3.37.30. Debjani a également amélioré son propre record de plus de 2 secondes et demie puisqu’il pointait à 3.39.05 depuis 2020. Il a aussi réussi le minimum qualificatif pour les Mondiaux indoor de Belgrade (18-20 mars) qui était fixé à 3.39.00.