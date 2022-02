Kylian Hazard et Obbi Oulare à la relance au RWDM

Les dirigeants du RWDM n’ont pas chômé lors du mercato hivernal. Et pour cause, ils ont accueilli six joueurs entrants dont Igor De Camargo, Obbi Oulare et Kylian Hazard. Trois joueurs de renom qui ont décidé de passer par la D1B pour se relancer sportivement mais, aussi, pour continuer à faire grandir la formation rouge et noire.

Oulare et le troisième de la fratrie Hazard ont posé leurs valises au stade Machtens dans les ultimes heures du mercato. Ils se confient sur leur arrivée surprise en D1B au RWDM, une formation qui se donne clairement les moyens de ses ambitions. « Je suis heureux de pouvoir rejoindre un club comme Molenbeek. Est-ce un pas en arrière dans ma carrière ? Je ne pense pas, je crois simplement que c’était le juste choix. Je rentre en Belgique, je vais revoir mes filles qui habitent à Anvers et j’ai joué au RWDM étant petit. On va dire que je reviens à la maison », expliquait l’attaquant prêté par Barnsley pour 18 mois avec une option d’achat dans le deal.