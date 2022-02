Egan Bernal s’exprime après un violent accident: «J’ai failli mourir» (photo)

Le coureur colombien de 25 ans s’est exprimé pour la première fois depuis l’accident vendredi dernier, indiquant qu’il avait « eu 95 % de chances de devenir paraplégique » et qu’il avait « failli perdre la vie ».

Egan Bernal a de nouveau été opéré mercredi, a indiqué la clinique de l’Université de La Sabana où le cycliste colombien est hospitalisé depuis son accident de la route le 24 janvier. Le vainqueur du Tour 2019 et du Giro 2021, qui reste aux soins intensifs, a subi mercredi une opération de la colonne cervicale censée l’aider dans son processus de réhabilitation.

Egan Bernal a été victime d’un accident le 24 janvier dernier dans la commune de Gachancipá, à près de 30 kilomètres au nord de Bogotá, alors qu’il s’entraînait avec plusieurs de ses coéquipiers d’INEOS Grenadiers. Victime de fractures du fémur droit, de la rotule droite, d’une vertèbre, d’un traumatisme thoracique, d’un poumon perforé et de fractures des côtes, il a déjà été opéré à quatre reprises.

Son message sur Instagram

11 côtes.

Fémur.

Rotule.

T5-T6.

Odontoïdes.

Métacarpien.

Un pouce.

Une dent.

Perforation des deux poumons.

J’ai failli me tuer, mais vous savez quoi ? Je suis reconnaissant envers Dieu de m’avoir mis à l’épreuve. Ça a été la course la plus difficile, mais j’ai eu un groupe de gens formidables autour de moi.

Hier, j’ai subi la dernière intervention chirurgicale majeure et il semble que tout se soit bien passé.