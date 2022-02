Julie Allemand rejoint Ann Wauters: une «belgian connection» en vue à Chicago

Dans le cadre d’un échange triangulaire avec Indiana et Phoenix, la meneuse liégeoise a donc quitté Indiana pour Chicago, qui a envoyé Diamond DeShields à Phoenix et reçu un premier tour de draft de Phoenix. Indiana a reçu Bria Hartley (Phoenix) ainsi que quatre tours de draft.

Après Ann Wauters, assistante, Chicago Sky a annoncé jeudi l’arrivée de Julie Allemand, une autre figure de proue du basket belge. « Nous sommes impatients d’accueillir Julie dans la Sky family », a déclaré le manager général et coach de la franchise WNBA James Wade.

Outre Wauters et Allemand, les tenantes du titre pourraient même attirer Emma Meesseman, un transfert que la presse annonce depuis quelques jours déjà, et ainsi former une vraie « belgian connection » sur les bords du lac Michigan.