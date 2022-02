Nouvelle plainte contre le CST en Wallonie

A peine la Cour constitutionnelle a-t-elle rejeté (pour des questions de procédures et non de fond) deux recours formés contre le Covid Safe Ticket, que celui-ci fait déjà l’objet d’une nouvelle plainte. Elle est arrivée ce jeudi matin au tribunal de première instance de Namur. Le Soir a pu en prendre connaissance. Portée par l’ASBL Notre Bon Droit et une poignée de citoyens (dont les rangs grossissent de plainte en plainte), elle vise cette fois la prolongation du CST pour trois mois, jusqu’au 15 avril en Wallonie. Celle-ci avait été adoptée via décret le 14 janvier dernier et publiée au Moniteur le 26 janvier. Ce qui, épinglent déjà au passage Me Despontin et Me Lackner (les infatigables « deux Audrey » que l’on retrouve à la barre de plusieurs plaintes précédentes), signifie que du 15 au 26 le CST wallon a donc été appliqué de manière « illégale ».