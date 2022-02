Tesla rappelle 817.000 véhicules aux USA pour régler le signal d'alerte de la ceinture

Mais sur certaines Model S et Model X années 2021-2022 et sur toutes les Model 3 et Model Y du fabricant de véhicules électriques, "une erreur de logiciel peut empêcher l'alerte de s'activer", explique la NHTSA.

Les conditions pour que ce problème intervienne sont très limitées. Il faut que l'alerte ait été interrompue sans que la ceinture ait été bouclée lors de la précédente prise du véhicule, si le conducteur est sorti de la voiture et a fermé la porte alors que l'alerte sonnait encore par exemple. La voiture ne doit pas non plus rouler à plus de 22 km/h.

Ce problème ne concerne pas le voyant lumineux alertant que la ceinture n'est pas bouclée, qui se déclenche en toutes circonstances.

Tesla n'a pas eu connaissance de blessure ou de décès provoqué par l'utilisation de la fonctionnalité.