Bruxelles: pourquoi le marché immobilier redoute un rallongement des délais de vente

Un délai de deux mois de plus pour la vente de certains biens immobiliers ? C’est la conséquence de la généralisation du droit de préemption par le gouvernement bruxellois, qui veut ainsi créer des logements sociaux et réguler le marché.

La Région bruxelloise pourra prochainement acquérir prioritairement certains biens immobiliers mis en vente volontairement par leurs propriétaires sur l’ensemble du territoire de la capitale. Au prix et aux conditions fixées entre les parties dans un compromis de vente. Et cela pourrait, craignent certains acteurs immobiliers, apporter des lourdeurs administratives et rallonger de deux mois le délai de vente pour les uns, d’acquisition pour les autres dans des dossiers que l’on juge déjà lents.