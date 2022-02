Daan Heymans débarque au SC Charleroi: «Je ne viens pas ici pour me satisfaire d’un statut de remplaçant»

Tout juste arrivé au Sporting, Daan Heymans se veut ambitieux pour les prochains mois au Mambourg, même s’il sait qu’il aura besoin de temps pour retrouver son niveau et ses sensations après des dernières semaines sans jouer et alors qu’il a eu le Covid récemment.

Daan Heymans a donc quitté un maillot Kappa, l’un des plus beaux du monde, pour un autre en cette fin de mercato. « Celui de Charleroi n’est pas mal non plus », souriait-il ce mercredi lors de sa présentation. Ambitieux, mais conscient qu’il doit encore reprendre du rythme, l’ancien joueur de Waasland-Beveren veut devenir un joueur qui compte au Sporting.

Après une grosse semaine à Charleroi, quelle est votre première impression ?