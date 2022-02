On est abasourdi. Art Spiegelman, « vulgaire et inapproprié » ? Vraiment ? C’est ce que pense en tout cas le directeur d’une école du comté de McMinn, dans le Tennessee. Il a fait interdire le chef-d’œuvre de Spiegelman, Prix Pulitzer 1992, Maus. Une bande dessinée dans laquelle l’auteur revient sur l’enfer qu’ont vécu ses parents, emprisonnés dans les camps de concentration nazis. La commission scolaire, soutenue par le directeur, l’a banni, cet ouvrage essentiel sur l’Holocauste, car il contiendrait trop d’images de nudité et de violences à leur goût : « On y voit des gens pendus, des enfants massacrés… Comment le système éducatif peut-il promouvoir ce genre de choses ? », dit-on à McMinn, selon le Guardian. L’un des administrateurs de l’école ajoute le ridicule au scandaleux : « Si je ne me trompe pas, cet homme a fait des illustrations pour Playboy. » Un péché mortel ! Art Spiegelman encaisse le coup.