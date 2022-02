Plus de 7 millions de visiteurs en 2021 relancent le tourisme à Dubaï

"Dubaï a accueilli 7,28 millions de visiteurs internationaux pour une nuit ou plus entre janvier et décembre 2021, ce qui représente une croissance de 32%", par rapport à l'année précédente, selon les derniers chiffres du département de l'Economie et du tourisme de Dubaï.

Ces chiffres "soulignent la résilience et la relance du secteur" à Dubaï, souligne un communiqué du département, qui ajoute que "cette tendance positive devrait se poursuivre tout au long de 2022 et au-delà".