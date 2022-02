La Belgique et la Rhénanie du Nord-Westphalie pour une coopération sur l'hydrogène vert

"Nous partageons les mêmes défis. La Belgique et votre région disposent toutes les deux d'industries fortes et nous souhaitons qu'elles le restent. Afin d'assurer et développer notre prospérité future, l'énergie et l'hydrogène, en particulier, joueront un rôle clé dans cette ambition commune: développer nos économies tout en luttant contre le changement climatique", a affirmé le Premier ministre belge face à la presse.

M. De Croo a expliqué que les industries belges et allemandes étaient confrontées à une demande très élevée d'hydrogène vert. "Il est nécessaire de subvenir à leurs besoins en augmentant la production d'hydrogène, ainsi que son importation", selon lui.