Manifestations contre les mesures sanitaires: un acquittement dans un dossier «émeutes»

La semaine dernière, la police bruxelloise et le parquet ont tenu à rappeler qu’ils ne feraient aucune concession sur la recherche et la poursuite des personnes ayant participé à des affrontements en marge des différentes manifestations contre les mesures sanitaires qui se sont enchaînées depuis novembre. Alors que plusieurs procès d’émeutiers présumés sont d’ores et déjà fixés en février et en mars, l’une des premières personnes à comparaître dans ce cadre a reçu son jugement ce jeudi après-midi.

Le 19 décembre dernier, M. s’est rendu avec deux amis à la « Marche pour la liberté – Acte 3 » organisée à l’initiative du collectif Belgium United For Freedom. Ce jour-là, en fin de parcours, les esprits s’échauffent et les policiers, retranchés derrière leurs chevaux de frise, tentent de barrer l’accès au rond-point Schuman. Ils essuient des tirs de projectiles.