Eric Brown, Jón Kalman Stefánsson... Les poches des Livres du Soir

Simulacres martiens **

Eric Brown

Un court et délicieux roman de science-fiction à l’ancienne. On est chez Welles avec les Martiens, chez Conan Doyle avec Sherlock Holmes, chez Eric Brown avec l’ironie amusée qui caractérise l’écrivain anglais. La Terre est envahie pacifiquement (vraiment ?) par les Martiens. Leur ambassadeur demande l’aide du célèbre détective pour dénouer le meurtre d’un philosophe martien. Voilà Holmes et Watson embarqués pour Mars. Où tout ne va pas se passer comme prévu, bien sûr. Réjouissant.

Traduit de l’anglais par Michel Pagel, Le Belial’ / Une heure lumière, 130 p., 9,90 €

Lumière d’été, puis vient la nuit ***

Jón Kalman Stefánsson