CAN: l’Égypte élimine le Cameroun, pays hôte, aux tirs au but et rejoint le Sénégal en finale

Le marquoir affichant 0-0 après 120 minutes de jeu, les deux équipes se sont départagées au cours d’une séance de tirs au but.

L’Égypte a brisé le rêve du Cameroun d’un sacre à domicile en gagnant la demi-finale entre les deux plus gros palmarès d’Afrique (0-0, 3 t.a.b. à 1), jeudi à Yaoundé, et défiera le Sénégal dimanche en finale.

Le buteur de Liverpool n’a pas réalisé un grand match. Il était pourtant la principale frayeur du public, qui a poussé un rugissement sur le premier tacle de Tolo Nouhou sur le N.10 égyptien (1re), et un «bouh!» sur la première frappe manquée de la star de Liverpool (9e).

Mais le buteur de Liverpool a manqué une balle de match. Profitant d’une affreuse passe en retrait de Martin Hongla, il a filé seul vers le but, mais André Onana, sorti comme une fusée, a réussi à le tacler avant, montrant en un geste tout l’intérêt d’un goal joueur, de l’école de l’Ajax. Salah en a pesté de rage.

Chaque équipe a eu une énorme occasion, une tête de Michael Ngadeu sur l’équerre (18e) et un face-à-face de Mohamed Salah perdu avec André Onana (56e).

Symbole de ce match crispé, le sélectionneur portugais de l’Egypte, Carlos Queiroz, a été exclu à pour deux cartons jaunes de contestation en fin de match (87e et 90e).

Comme en finale 1986 au Caire (0-0, 5 t.a.b. à 4), les Pharaons ont gagné la séance de tir au but. Il a fallu en arriver là après une rencontre très fermée.

Son capitaine et meilleur buteur, Vincent Aboubakar (6 buts), avait bien transformé le premier, mais c’est le seul geste qu’il ait vraiment réussi dans son match.

Le stade d’Olembé a commencé à se vider après le deuxième tir au but arrêté par Mohamed Abou Gabal «Gabaski», celui de James Léa-Siliki, après déjà l’échec de Harold Moukoudi. Les Camerounais n’y croyaient plus. La stade n’était déjà même pas à moitié rempli, pour ce premier match depuis les huit morts lors d’une bousculade, qui a refroidi le public.

Le Cameroun (5 CAN) ne s’en rapprochera pas. Comme 50 ans plus tôt contre le Congo (1-0), sa Coupe d’Afrique à la maison s’est arrêtée en demies.

Le Sénégal vise un premier titre, après deux finales perdues (2002 et 2019), l’Égypte un huitième, pour étendre son record.

Salah a aussi échappé à un avertissement pour une faute sur Toko-Ekambi qui partait en contre (31e). Mais sinon il a été bien cadenassé par le plan de Toni Conceiçao, et gardé de très près par Tolo Nouhou. Et il n’a même pas eu à transformer son tir au but.