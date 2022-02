Un "cloud souverain" va voir le jour en Allemagne

Basé sur la technologie "Azure" du groupe américain Microsoft, le service sera "techniquement, opérationnellement et légalement souverain" et "entièrement déconnecté" du réseau international de Microsoft, a expliqué SAP, multinationale allemande et leader européen des logiciels de gestion.

"Il n'y aura pas de dépendances vis-à-vis des réseaux en dehors de l'Allemagne", assure l'entreprise dans un communiqué commun avec Arvato Systems, à qui reviendra la prise en charge opérationnelle du service.