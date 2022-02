Coupe de Belgique: Anderlecht quitte Eupen sur un partage après un penalty très discutable (2-2, vidéos)

Vingt-quatre heures après le succès du FC Bruges à La Gantoise (0-1), c’était au tour d’Eupen et d’Anderlecht de disputer leur demi-finale aller de Coupe de Belgique. Ce match débutait à cent à l’heure car, après deux minutes et trente secondes de jeu, M. Lardot sifflait un penalty en faveur des Mauves suite à une faute d’Agbadou sur Kouamé. Refaelov en profitait pour ouvrir le score après vérification du VAR.

Cet avantage, les Mauves ne le conservaient que dix minutes. C’est également sur un coup de réparation que le second but était inscrit, cette fois par Prevljak. S’ils mettaient le pied sur le ballon et parvenaient à se créer de timides occasions, les visiteurs ne réussissaient ensuite plus à trouver le chemin des filets. C’est donc sur un score de 1-1 que les adversaires du soir se quittaient pour le quart d’heure de repos.