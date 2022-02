Coupe de Belgique: une histoire de penalty entre Eupen et Anderlecht (direct 1-1)

Les Pandas et les Mauves ne vont pas se quitter lors de ce premier trimestre de l’année 2022…

La Gantoise, malgré une kyrielle d’occasions, un penalty (manqué) et une supériorité numérique pendant 30 minutes, a été battue 0-1 par un Club de Bruges réaliste et porté par Charles De Ketelaere, unique buteur de cette demi-finale aller de la Coupe de Belgique, mercredi à la Ghelamco Arena. Se montrer réaliste sur la pelouse d’Eupen, voici l’objectif d’Anderlecht dans la seconde demi-finale aller de la Coupe de Belgique. Et ce, afin de prendre une option sur l’apothéose de cette compétition, tout en reprenant confiance quelques jours après la défaite chez le voisin saint-gillois en D1A.

Précisons que ces deux équipes, à savoir Eupen et le RSCA donc, se retrouveront ce week-end pour le compte du championnat de Belgique ainsi qu’au début du mois de mars pour la manche retour de cette demi-finale de Croky Cup.