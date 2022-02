L’ISS sera détruite en 2031 et finira dans l’océan Pacifique

La station spatiale internationale s’écrasera dans l’océan Pacifique, comme de nombreux vaisseaux lorsqu’ils ne sont plus opérationnels.

La station spatiale internationale, qui a vu le jour en 2000 sera détruite en 2031, rapporte The Huffington Post ce jeudi. En effet, la Nasa a indiqué que l’ISS serait « déclassée » dès janvier 2031 après trente et une année de service alors que sa longévité ne devait atteindre que 15 ans.

Le Point Nemo est le pôle maritime le plus inaccessible sur Terre, c’est là que de nombreux vaisseaux spatiaux finissent leur course lorsqu’ils ne sont plus opérationnels.