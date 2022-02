Des gendarmes de l’espace à l’accent belge

Après les contrôleurs du ciel, connaîtra-t-on bientôt les contrôleurs ou les gendarmes de l’espace ? La question est sur la table des négociations internationales en 2022. La multiplication des constellations de satellites n’y est pas pour rien. Plus il y a d’objets tournant autour de la terre, plus il y a de risques de collisions. Starlink, la constellation de satellites de télécommunication de SpaceX, la société d’Elon Musk, vient de déployer son 2.000e satellite autour de la Terre. Le milliardaire américain a prévu d’en déployer 10.000 de plus d’ici 2025 et 40.000 à plus long terme. Jeff Bezos (Amazon) projette de lancer 3.000 satellites d’ici 2026 pour sa constellation Project Kuiper. D’autres projets existent (OneWeb, 600 satellites…) ou sont envisagés, comme le Rwanda qui rêve d’une chaîne de plus de 300.000 nano-satellites !