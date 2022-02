Les 10 stars à suivre lors des Jeux olympiques de Pékin

Mikaela Shiffrin (USA) – 26 ans – Ski alpin

L’Américaine est la cheffe de file du ski US depuis la retraite de Lindsey Vonn après les JO de Pyeongchang. Spécialiste du slalom, Mikaela Shiffrin (26 ans) compte déjà deux titres olympiques : le slalom en 2014 et le slalom géant en 2018. Elle est aussi la première, tous sexes confondus, à avoir remporté quatre titres mondiaux consécutifs en slalom, de 2013 à 2019. Originaire du Colorado, elle skiera à la mémoire de son père qu’elle vénérait et qui est décédé il y a deux ans lors d’un accident domestique.