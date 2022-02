Alexandro Calut a un tapis rouge devant lui au Standard

Sans faire de bruit, Alexandro Calut (18 ans) s’est installé depuis le début de l’année sur le flanc gauche du Standard, livrant face au FC Bruges, à Eupen et contre Malines, en une semaine de temps, des prestations encourageantes. Suffisamment encourageantes pour que le Hennuyer, passé jadis par Charleroi et Genk, bénéficie aujourd’hui des faveurs de Luka Elsner, son coach, et de son staff. « Le défi qui l’attend aujourd’hui, c’est de rester humble et de continuer à travailler lors de chaque entraînement pour maintenir son niveau », souligne le technicien franco-slovène.