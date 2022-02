Remco Evenepoel fera des cailloux ses joyaux

Il n’est pas exclu d’imaginer qu’un « nouveau » Remco Evenepoel est arrivé, « plus expérimenté, plus musclé, moins nerveux » tel qu’il se qualifie lui-même. Tom Steels, son directeur sportif, aussi calme et serein, aujourd’hui, qu’il pouvait péter un câble dans un sprint massif, lorsqu’il était coureur, sait parfaitement comment fonctionne un coureur, et surtout un groupe de coureurs. Une équipe, quoi !