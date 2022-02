Basket: Julie Allemand mettra le cap sur Chicago

Mais où s’arrêtera Julie Allemand ? C’est la question que l’on peut se poser au moment où tous les regards sont posés sur la meneuse de notre équipe nationale. Après le championnat de France avec Lyon puis la Coupe de France l’an dernier avec Montpellier, l’ancienne multiple championne de Belgique avec les Castors de Braine attire tous les regards et toutes les convoitises. Ce jeudi, l’information est venue en droite ligne des États-Unis. La patrie du basket où la meneuse de 25 ans va encore franchir un cap.