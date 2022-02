Des laboratoires pointés du doigt pour des facturations douteuses

Une enquête menée dans 12 labos révèle que les prestataires non conventionnés, seuls autorisés à facturer des suppléments, prestent quatre à cinq fois plus que leurs collègues conventionnés. Les deux institutions veulent mettre fin à ces suppléments.

Lorsqu’un patient se voit prescrire une analyse sanguine ou biologique par un médecin ou un spécialiste, il a rarement une idée du coût que celle-ci va représenter, notamment si elle va contenir des suppléments d’honoraires facturés par les biologistes qui vont effectuer les examens. Et pourtant, depuis 2017, une réglementation stipule clairement que les suppléments ne peuvent être facturés que si le patient en a été informé et a marqué son accord. « Les patients ne vont pas payer sciemment des suppléments s’ils en sont informés », explique Jean-Marc Laasman, conseiller stratégique pour les matières fédérales auprès de Solidaris. « Or, alors qu’on aurait pu s’attendre à une diminution de ces suppléments voire à une disparition de ceux-ci depuis 2017, on constate que ce n’est pas le cas. Rien que chez Solidaris, ces suppléments d’honoraires facturés par les laboratoires de biologie clinique représentaient 2,5 millions d’euros en 2019.