Un variant plus contagieux et plus agressif du VIH découvert en Belgique

Un nouveau variant du VIH hautement contagieux et plus agressif a été découvert aux Pays-Bas. Au moins une centaine de personnes ont été contaminées par ce variant plus pathogène que les autres. Des chercheurs britanniques d’Oxford ont confirmé son degré plus haut de contagiosité dans la revue Science, rapporte De Standaard.

Le variant serait également présent en Belgique, au Royaume-Uni ainsi qu’en Suisse mais la bonne nouvelle est que le variant ne résiste pas aux médicaments actuellement disponibles pour contrer la maladie.