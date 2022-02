Les banques alimentaires craignent l’avenir à cause de la hausse du coût des denrées et de l’énergie

Chaque mois en 2021, 177.238 personnes se sont rendues dans une des neuf banques alimentaires de notre pays. Une augmentation de 1 % par rapport à l’an dernier. Elle peut sembler minime mais traduit une réelle inquiétude. En cause ? Le contexte de flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie.

Deux mille personnes de plus que l’an passé ont bénéficié d’une aide alimentaire mensuelle. Selon l’administrateur délégué de la Fédération belge des banques alimentaires (Febba), Jef Mottar, même si cette hausse est moins importante que prévue, celle-ci n’en reste pas moins alarmante : « Ce qui est inquiétant avec ce chiffre, c’est que cette hausse a eu lieu surtout au troisième trimestre de l’année dernière au moment même où il y a eu une augmentation du coût de la vie. » En effet, depuis mi-2021, on assiste à une flambée spectaculaire des prix de l’énergie jusqu’à : 187 euros de supplément mensuel pour une consommation moyenne de gaz naturel et de l’électricité. A quoi s’ajoute pour les ménages, une montée en flèche malheureusement attendue du prix des produits alimentaires. Des faits, qui risquent d’obliger un nombre croissant de personnes à se tourner davantage vers les banques alimentaires en 2022.