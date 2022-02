Coupe de Belgique: fallait-il siffler ce penalty pour Anderlecht à Eupen? (vidéo)

On ne jouait que depuis deux minutes et trente secondes dans la demi-finale aller de Coupe de Belgique entre Eupen et Anderlecht que M. Lardot sifflait un penalty en faveur des Mauves suite à une faute d’Agbadou sur Kouamé.

En position de dernier homme, le Panda accrochait l’Anderlechtois. Le VAR confirmait la décision de l’arbitre qui adressait ensuite un carton jaune à l’Eupenois.