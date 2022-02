Le variant omicron pourrait être moins inoffensif qu’on ne le pense

Le variant omicron est peut-être plus virulent qu’on ne le pense, suggère une étude scientifique publiée mercredi dans The New England Journal of Medicine.

Pour le virologue Marc Van Ranst (KU Leuven), l’étude n’apporte pas vraiment de nouvelles conclusions mais compare plusieurs études précédentes. En outre, il rappelle qu’il est très difficile d’estimer à quel point quelqu’un sera malade avec le variant omicron car il y a déjà un niveau élevé de vaccination et d’immunité au sein des populations.

Deux études démontrent que les risques d’une hospitalisation chez les non-vaccinés qui n’ont aucun antécédent d’infection sont 75 % plus importants avec omicron qu’avec le variant delta. Le variant omicron serait donc aussi virulent que le variant de Wuhan.

« Il n’est pas facile d’enquêter là-dessus. Mais omicron n’est certainement pas un virus de refroidissement ordinaire », ajoute Marc Van Ranst. « Nous devons donc continuer à être prudents et à essayer de ne pas attraper le virus ou le transmettre. »

« Omicron est aussi sévère que la souche de Wuhan et le variant alpha, deux versions du virus qui ont mis nos hôpitaux au bord de l’abîme. Omicron n’est donc pas un rhume et ce n’est pas lui qui a ’changé la donne’: c’est notre immunité et les vaccins », a de son côté écrit sur Twitter le virologue Emmanuel André. Le spécialiste fait également référence à l’étude du New England Journal of Medicine.