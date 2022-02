En prison, Nordahl Lelandais a pu avoir une vie sexuelle, un compte Facebook et de la cocaïne

Mais ce n’est pas tout. Mercredi, Nordahl Lelandais a reconnu avoir eu à deux reprises des relations sexuelles en prison, avec une visiteuse. Une certaine « Mme G. ». Elisabeth de son prénom, selon le Dauphiné Libéré, à qui elle s’est confiée. La quinquagénaire a précisé s’en vouloir « de lui avoir procuré du bonheur, du plaisir, matériellement, affectivement, sexuellement ». Le couple a rompu en décembre dernier.

Selon son récit, elle a commencé à écrire à Nordahl Lelandais, en 2019, à la suite de la reconstitution du meurtre du caporal Arthur Noyer. Puis elle l’a rencontré au parloir en mars 2020. « Ce jour-là, il m’a fait part de ses sentiments, de son envie de nouer une relation durable, il m’a embrassée », a-t-elle déclaré.

Puis les visites se sont enchaînées, il y en aurait eu plus de 200 en une année et demie. Dont deux en unité de vie familiale, c’est-à-dire dans un appartement privatif, où les détenus peuvent passer 24 h avec leurs proches dans la plus stricte intimité. C’est à l’une de ces occasions qu’elle lui a aussi rapporté du rhum et de la cocaïne et qu’ils ont eu des relations sexuelles. « J’étais un outil dont il s’est servi », estime aujourd’hui Elisabeth, qui évoque « une sexualité malsaine et violente ». L’ex-compagne est certaine « d’avoir été manipulée. ça a été violent, il m’a fait trop de mal ».

« Ce n’est pas moi qui suis allé la chercher »

Mercredi, la présidente de la cour d’assises a également relevé que Nordahl Lelandais avait touché plus de 10.000 euros de cette femme, au fil des mois. « C’est pour faire des cantines » ou pour payer les communications téléphoniques depuis la prison, a justifié Nordahl Lelandais, expliquant que les cadeaux (vêtements, chaussures) qu’elle lui a faits n’avaient pas été sollicités. Il y aurait eu aussi des téléphones portables et des chargeurs, une console Xbox, un ordinateur et la collection des jeux vidéo Call of Duty…

S’est-elle trouvée sous son emprise ? « Ce n’est pas moi qui suis allé la chercher », a-t-il répliqué.

Dans la cellule de Nordhal Lelandais, les services pénitentiaires ont aussi trouvé un téléphone. « J’ai eu plein de fois l’occasion d’avoir un téléphone, j’ai refusé plein de fois », a minimisé l’accusé, avant de lâcher : « J’ai créé un compte Facebook parce que j’ai accès à Internet ; c’est pas intelligent, je le reconnais. »