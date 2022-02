Cian Uijtdebroeks découvre le cyclisme chez les pros: «Le sable et le vent, idéal pour apprendre»

Cian Uijtdebroeks dispute, en Arabie saoudite, la première course pro par étapes de sa carrière. L’espoir belge y découvre les joies des bordures et des bourrasques mais, il l’assure, il savoure. Ce vendredi, il va s’attaquer, sans pression, au « Mur de Huy » local.

Le visage complètement maculé par la définitivement généreuse poussière saoudienne, ensablé jusque dans les poumons, Cian Uijtdebroeks tente de se départir des stigmates d’une journée dantesque à l’arrière du mini-bus de sa formation Bora. Peine perdue, le désert se veut plutôt collant. À AlUla, le Belge de dix-huit ans, qui dispute la première course pro à étapes de sa carrière, en a bavé dans les bourrasques. L’énorme talent d’Abolens, près de Hannut, a expérimenté l’art de la bordure, les joies d’une étape écrite dans l’intensité et la crasse. Il a perdu un peu de temps (plus de deux minutes) avant l’étape-reine du Saudi Tour, celle « avec le Mur de Huy d’Arabie saoudite » selon sa propre description. Des pourcentages où ce parfait bilingue entend jouer un rôle même si, il le rappelle, la phase d’apprentissage ne fait que commencer.