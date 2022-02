Dix milliards de doses de vaccin administrées, les chiffres fous de la pandémie

Dix milliards de doses de vaccins ont été administrées en un peu plus d’un an seulement, indique la RTBF.

« La pandémie n’est pas finie mais nous sommes dans la situation unique de pouvoir prendre le contrôle et nous ne devrions pas gâcher cette opportunité », a plaidé Hans Kluge, directeur régional de l’OMS lors d’une conférence de presse en ligne.

4,8 milliards de vaccinés avec une première dose

Actuellement, 10 milliards de doses de vaccins ont été administrées en un peu plus d’un an seulement, indique la RTBF. Plus de 60 % de la population a reçu une première dose de vaccin. Un chiffre qui représente 4,8 milliards de personnes. Il s’agit de chiffres colossaux en termes de vaccination.

Depuis le début de la pandémie, de nombreuses entreprises pharmaceutiques se sont penchées sur la production de vaccin contre le coronavirus. On compte désormais plus de 20 vaccins différents qui ont été approuvés de part le monde.

Des inégalités d’accès énormes

Le partage des vaccins est une question épineuse depuis le début de la crise sanitaire mondiale. Les inégalités avec l’Afrique par exemple sont frappantes. Seuls 16 % de la population africaine a reçu une seule dose de vaccin. Pour les pays à faibles revenus, 5,5 % ont reçu deux doses de vaccin, souligne la RTBF.