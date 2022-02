Un penalty controversé: les réactions après Eupen - Anderlecht (vidéo)

Stefan Krâmer (coach d’Eupen)

« Je n’ai pas encore revu la phase du dernier penalty mais je suis sûr qu’on ne méritait pas cela. Nous n’aurions jamais dû le recevoir ».

Vincent Kompany (coach d’Anderlecht)

« On a joué tout le match à l’entrée de leur rectangle. Il y a eu des frappes, des occasions… On aurait toutefois pu cadrer plus de tirs. Oui, nous n’avons pas été assez réalistes. Et ce, en sachant que lorsqu’une équipe joue aussi bas, cela nous arrange. Même si on méritait de gagner amplement ce match, le seul aspect positif est le fait d’avoir su réagir ».

Lior Refaelov (double buteur d’Anderlecht)

« Ce fut un match difficile même si on a eu le contrôle de la partie après la pause… On a joué dans leur camp durant 45 minutes. On connaît des difficultés à marquer. Mais on a su revenir et j’espère qu’on saura finir le travail à domicile. On n’a pas toujours pris la bonne décision dans le camp adverse. La confiance et la joie viennent toujours avec les résultats. C’était important de revenir au score. Je crois en la manière dont nous travaillons ».