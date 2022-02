La Chine, revers de médaille olympique

Ce vendredi à 13 heures belges, Pékin lancera ses JO d’hiver dans le Nid d’oiseau, le magnifique stade olympique qui avait déjà servi aux Jeux d’été de 2008. Ce sera une première historique : la capitale chinoise est la seule ville à accueillir les « deux » Jeux. Ce n’est pourtant pas cette particularité qui fait date pour ces Jeux les plus controversés depuis Berlin en 1936, avec une confiance extrêmement réduite pour le pays hôte et les plus boycottés depuis Moscou en 1980, même si ici c’est seulement la diplomatie – américaine, britannique, australienne – qui pratiquera la politique de la chaise vide.