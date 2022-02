Le VAR sauve les Mauves avant le match retour de Coupe

Dans les arrêts de jeu, l’assistance vidéo a interpellé l’arbitre sur une faute dont on va encore discuter longtemps pour savoir si elle a été commise dans le rectangle. Et Refaelov a transformé son 2e penalty...

Pas de spectacle et un seul but de plein jeu sur un total de quatre goals, hier soir au Kehrweg, où il n’y a pratiquement rien eu à voir. Si ce n’est aux deux points de penalty où Refaelov (deux fois) et Prevljak ont assuré leur statut de justicier. Au milieu d’un grand néant footballistique, un jaillissement de Peeters semblait devoir provoquer l’accouchement d’une réelle surprise. Eupen n’avait en effet remporté qu’un seul de ses quinze derniers matches de championnat. Mais en prenant une décision ultra tatillonne (le contact de Peeters avec le genou de Refaelov… « touchant » la ligne du rectangle avec un corps entièrement en dehors de celui-ci), le VAR a influencé le résultat de la première manche (2-2). Et qui sait, déjà celui de la seconde.