L’inflation galopante enfonce les hôpitaux dans les problèmes financiers

La montée des prix et les coûts salariaux ont sérieusement augmenté, ce qui fragile les finances des hôpitaux qui ont déjà affronté le choc de la pandémie de coronavirus.

Après le choc de la pandémie de coronavirus, le secteur des soins de santé est à nouveau confronté à des difficultés financières à cause de l’inflation. Selon Zorgnet-Icuro, l’organisation faîtière flamande des hôpitaux généraux citée dans De Tijd vendredi, la montée des prix creuse un trou d’au moins 250 millions d’euros dans les comptes des hôpitaux belges.

En raison de l’inflation, les coûts salariaux augmentent de 8% et la facture énergétique s’alourdit aussi. Les revenus de l’enveloppe budgétaire gouvernementale et les paiements des honoraires de médecins par contre ne progressent que plus lentement.