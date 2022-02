JO d’hiver 2022: Pékin entre dans l’histoire des Jeux dans un contexte particulier

Pékin, ville organisatrice des 24e Jeux olympiques d’hiver est sur le point de rentrer dans l’histoire en organisant les JO d’été (en 2008) et les JO d’hiver, sur le point de démarrer.

Après 2008, 2022 : Pékin va devenir vendredi la première ville à organiser les JO d’été et d’hiver et entrer ainsi dans l’histoire olympique dans un contexte lourd, entre Covid, tensions diplomatiques et polémiques.

Comme en 2008, l’étonnant stade national de Pékin, plus connu sous le surnom de « Nid d’Oiseau », sera à partir de 20h00 (13h00 françaises) l’écrin de la cérémonie d’ouverture des JO-2022.