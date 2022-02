Philippe Devos, intensiviste au CHC Liège: «Dans les hôpitaux, la vague omicron est bientôt derrière nous»

C’est un message rassurant que partage le docteur Philippe Devos, intensiviste au groupe CHC (Liège) et ancien président de l’Absym (association belge des syndicats médicaux) sur les ondes de Bel RTL ce vendredi matin. « En termes de contaminations, la vague omicron est derrière nous. Dans les hôpitaux, elle est bientôt derrière nous ».

Des patients sont toujours hospitalisés aux soins intensifs mais force est de constater que ce variant couplé à la vaccination permet d’éviter les soins intensifs. « Au CHR, on a encore 80 patients hospitalisés mais une partie a un PCR positif sans être hospitalisé à cause du coronavirus », précise-t-il, avant d’ajouter que « les pays qui sont moins vaccinés et certains Etats des Etats-Unis ont des hospitalisations en soins intensifs plus importantes. La vaccination a un effet indéniable ».