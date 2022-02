17 résidents de maison de repos évacués: un médecin décrit l’horreur sur place

La Résidence Beauprez avait perdu sa licence en tant que maison de repos en juin dernier. Selon le bourgmestre, il fonctionnait aujourd’hui comme un « hôtel » et est reconnu légalement comme un lieu de cohabitation. Sur la VRT, le médecin Ignace Demeyer dépeint une triste scène. « Les patients qui vivaient là ont besoin d’aide, tant sur le plan médical que sur le plan des soins. Mais, comme ce n’était plus une maison de repos, ils ne recevaient pas les soins dont ils avaient besoin pour mener une vie décente ». Beaucoup de patients souffrent de démence et d’après le médecin, on ne sait pas comment ils arrivaient à se nourrir. « Quand nous sommes arrivés, il n’y avait plus de personnel. Lorsqu’un patient tombe d’un lit ou d’une chaise, il doit y avoir un bouton pour obtenir de l’aide mais il n’y en avait pas non plus ».