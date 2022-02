Rallye: Nicolas Gilsoul de retour en championnat de Belgique avec Gino Bux

Alors que l’Haspengouw Rally lancera la saison des rallyes belges dans une vingtaine de jours, un nouvel équipage de pointe s’est annoncé en plus du champion en titre Adrian Fernémont ainsi que Grégoire Munster ou encore Ghislain de Mévius, notamment. Vainqueur du Volant RACB en 2014, Gino Bux (31 ans) n’avait pas pu tirer profit d’un programme mal calibré qui s’était achevé prématurément. Le talentueux Malmédien s’était alors reconverti dans l’organisation de stages de pilotage, ce qui lui permettait de garder la main tout en partageant sa passion. Mais l’adrénaline de la compétition manquait. Et après y être revenu par le biais d’épreuves historiques d’abord, il s’est attaqué l’an dernier à la Stellantis Cup Belux qu’il a remportée.

« Ce titre a changé pas mal de choses : l’enthousiasme de mes partenaires était palpable, et avec mon ami John Wartique, nous sommes allés frapper aux bonnes portes afin de boucler le budget nécessaire à l’engagement d’une Skoda Fabia Rally2 de l’équipe SXM Compétition emmenée par Jourdan Serderidis et Fred Miclotte », explique Gino Bux qui ne manque pas d’associer Steven Spittaels à ce retour. « C’est lui qui m’a remis le pied à l’étrier. Sans lui, je serais sans doute encore en train de regarder les chronos des uns et des autres sur mon téléphone… »

Gilsoul : « J’avais besoin d’un projet de cœur »

Et son téléphone, il l’a précisément empoigné pour enrôler une pointure à ses côtés : Nicolas Gilsoul qui, à 40 ans (il les fêtera ce samedi), relance lui aussi sa carrière, une bonne année après son retentissant divorce avec Thierry Neuville. « Avant tout, dans ma situation, le projet de prendre part au championnat de Belgique avec Gino fait sens », commente Gilsoul, enfin sorti de l’ombre dans laquelle il s’était réfugié depuis ce pénible événement. « Ce dont j’avais réellement besoin, c’était un projet de cœur. Tout mettre en œuvre pour démontrer que Gino peut se battre devant, et qu’il mérite de se retrouver dans les meilleures conditions pour laisser parler son talent naturel. Il peut compter sur moi pour le pousser, le conseiller, l’aider, et tout contrôler, comme je l’ai fait par le passé dans d’autres contextes. Je me réjouis ! »