Carlsberg redoute une année compliquée en raison de l'inflation et du Covid

Le brasseur a vendu plus de 119 millions d'hectolitres de bière, une hausse de près de 9% par rapport à 2020. La 1664 Blanc a été fort appréciée, avec une croissance de 24%, alors que Tuborg progresse de 17% et Carlsberg de 5%.

L'entreprise a cependant enregistré de belles performances l'an dernier. Les résultats, présentés jeudi, dépassent ceux recensés avant la crise sanitaire. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10% par rapport à l'an dernier et de 1,1% par rapport à 2019, à 67 milliards de couronnes danoises (environ 9 milliards d'euros), et le bénéfice opérationnel a progressé de 12,5% par rapport à 2020, à 10,9 milliards de couronnes. Le bénéfice net s'établit à 8 milliards de couronnes (7,5 milliards en 2019).

Les ventes de la bière d'abbaye belge Grimbergen ont reculé de 3%. Les marchés en forte croissance comme la Russie, l'Ukraine et l'Italie n'ont pas pu compenser la dégringolade observée en France.

Carlsberg est responsable de la marque Grimbergen à l'étranger. Le groupe a inauguré l'an dernier une microbrasserie sur le site même de l'abbaye du Brabant flamand.

Pour cette année, Carlsberg table sur une croissance du bénéfice opérationnel comprise entre 0 et 7%, en raison du prix élevé des matières premières et des restrictions en vigueur pour ralentir la propagation du coronavirus. À long terme, le groupe entrevoit une croissance du chiffre d'affaires de 3 à 5% par an.

Concernant ses produits, le brasseur danois a l'intention de poursuivre son développement dans les bières premium, les bières sans alcool et d'autres catégories de boissons comme les hard seltzer, un breuvage pétillant, aromatisé, et faiblement alcoolisé.