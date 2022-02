Brasseries: la France est le pays le plus houblonné de l’Union européenne

Il en restait à peine une trentaine en 1980. Elles étaient 2.292 fin 2021, déjà plus aujourd’hui ! Nous parlons des brasseries en France. Des données qui peuvent paraître surréalistes vu de Belgique, mais si vous êtes un voyageur régulier chez nos voisins, il ne vous aura pas échappé que l’on trouve des bières régionales partout, chez des cavistes, des épiciers, des bouchers, que ce soit au nord, à l’est ou au sud de la France. A tel point qu’en 2021, la France est devenue le premier pays de l’Union européenne en nombre de brasseries, dépassant l’Allemagne et profitant du Brexit qui éjecte le Royaume-Uni de ce classement. On parle bien de lieux de production de bières, et pas de brasseries-restaurants à la parisienne !